Что необходимо учесть в ТЗ на проектирование металлоконструкций

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Техническое задание (ТЗ) является первичным документом, содержащим полную информацию для разработки проекта металлоконструкции, ее назначении, функциях и условиях эксплуатации. ТЗ формируется с учетом данных, полученных в ходе предварительных расчетов после создания моделей. Составляемое совместно с заказчиком, техническое задание используется в качестве руководства для последующего изготовления и монтажа металлоконструкции.

ТЗ содержит информацию об этапах создания проекта, его составе и сроках изготовления. Данный документ используется на стадиях эскизного, инженерного, архитектурного и конструктивного проектирования.

При составлении технического задания необходимо учесть ряд нюансов. В зоне внимания — основные критерии проектирования (суть начального и конечного этапов, ожидаемые результаты, цели, специфика будущей металлоконструкции и условия ее эксплуатации). Формирование технического задания на проектирование, разработку чертежей КЖ, КМ и КМД осуществляется пред проведением подрядных работ. Документ, заверенный подписями обеих сторон, является официальным приложением к договору подряда.

Форма подачи информации не регламентируется существующими законодательными нормами.

В бланке необходимо предоставить общую информацию о местности, климатических условиях и рельефе в месте проведения строительных работ. Также прописываются сведения о заказчике с указанием его ФИО, контактных данных, банковских реквизитов и т.д. Основной раздел ТЗ составляется с учетом следующих сведений:

архитектурной, технологической и конструктивной конфигурации металлоконструкции;

дизайнерских особенностей ландшафта;

отдельных компонентов строительства;

специфики прокладки инженерных коммуникаций;

степени благоустройства прилегающих территорий;

списка требований, предъявляемых к строительному объекту (этажности, площади, специфики использования подземного пространства, назначения).

В техническом задании на проектирование должна предоставляться информация об очередности проведения строительных работ, сроках сдачи готовой металлоконструкции в эксплуатацию. Даты начала и окончания строительных работ должны быть прописаны в договоре. В ТЗ также указывается перечень разрешительной документации на проведение строительных работ, суть этапов проектирования и характеристики качества будущей металлоконструкции в соответствии с требованиями ГОСТ.

Аргументированное и четко составленное техническое задание на проектирование КМ и разработку чертежей КМД, КЖ позволит возвести металлоконструкцию с соблюдением строительных норм и пожеланий заказчика. Если в процессе составления ТЗ технологические расчеты и общие сведения об объекте не будут учтены, риск возникновения проблем в процессе организации строительства и монтажа превысит ожидаемые показатели.