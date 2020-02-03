Чертежи КМ и КМД: в чем отличия?

Содержание:

Изготовление и последующий монтаж металлических конструкций осуществляется только после разработки чертежей КМ и КМД. На основании чертежей КМ составляется сметная документация и рассчитывается объем строительных материалов, поставляемых заказчику. Указанные в чертежах КМ сведения используются в качестве исходных данных для разработки КМД, необходимых для правильной сборки и монтажа металлической конструкции непосредственно на объекте.

Чертеж КМ представляет собой обобщенный схематический план будущего сооружения. На схемах и проекциях указаны основные узлы и детали в продольном и поперечном разрезах. Спецификации содержат расчетные данные с указанием массы конструкции, нормативных и критических нагрузок. Входящая в пакет документация предоставляет сведения об особенностях фундамента, используемых материалах, разновидностях узлов и деталей.

После успешного изготовления документации для КМ проектировщики приступают к составлению и разработке чертежей КМД. Содержание, назначение и оформление этих двух проектных документов принципиально отличаются. В отличие от КМ, чертежи КМД содержат детальные схематические изображения вспомогательных узлов. В них указывается не обобщенная, а исчерпывающая информация о всей металлоконструкции и ее составных частях:

размеры крупных и мелких деталей, запасных частей;

марка и технологические характеристики используемой стали;

перечень и количество крепежных элементов (болтов, заклепок, гаек и т.д.);

методы обработки рабочих поверхностей;

особенности компоновки отдельных узлов;

расположение сварочных и разборных швов.

Отличительной особенностью КМД является также наличие сборочных и монтажных схем. Первые используются в процессе производства металлоконструкции на заводе, вторые — при проведении монтажных работ на объекте.

Чертеж КМД предоставляет монтажникам важную информацию об особенностях сварки, расположении и размерах отверстий, местах компоновки элементов, специфике проведения монтажных работ, пространственном размещении несущих конструкций и т.д.

После завершения проектирования металлоконструкции, для изготовления и расчета стоимости возведения здания должен использоваться чертеж КМД. С учетом указанных в нем дополнительных технических требований (ДТТ) выбираются оптимальный способ установки, тип монтажной техники и места для ее размещения.