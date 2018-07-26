ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Профессиональные услуги проектирования металлоконструкций по цене от 300 рублей за тонну для строительства быстровозводимых зданий, объектов промышленного и общего назначения. Заявки принимаются с минимальными исходными данными (габаритные размеры будущего строения, место проведения строительных работ, назначение сооружения).
Основными видами деятельности инженерного центра ICmet являются:
- Разработка конструктивных решений объектов гражданского и промышленного назначения на основе металлоконструкций
- Проектирование конструкций из металла технологического оборудования
- Решение по оптимизации вашего проекта с целью снижения стоимостных показателей
- Аудит проектных решений раздела КР с целью выявления нарушений конструктивной безопасности сооружения и соответствия НТД.
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КАКИЕ УСЛУГИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ?
Основные технические решения быстровозводимых зданий и металлических конструкций с последующим созданием сметного расчета
Расчет несущей способности всех узлов, комплект сборочных чертежей элементов конструкций, необходимые спецификации и схемы
Обеспечение технической возможности безопасной и долговечной эксплуатации сооружений из железобетонных конструкций
Уменьшение стоимостных показателей строительства и трудоемкости изготовления металлоконструкций
ПРАЙС-ЛИСТ
|Объем МК, тонн
|
Цена/трудоемкость,
|Низкая
|Нормальная
|Высокая
|20-50
|1000
|1200
|1500
|50-100
|700
|900
|1100
|100-250
|600
|800
|1000
|250-500
|500
|700
|900
|500-1000
|400
|600
|800
|1000-1500
|350
|500
|700
|>1500
|300
|450
|600
*Оценка по данной таблице ориентировочная. Окончательная стоимость проектных работ определяется после получения технического задания от заказчика.
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Рациональные и оптимальные технические решения
Низкая металлоемкость
Строгое выполнение требований ТЗ с соблюдением ГОСТ, СНиП, отраслевых норм
Четкое соблюдение поставленных сроков и внимание к индивидуальным требованиям заказчика
При выполнении задач не возникает лишних вопросов, технически грамотные и подробные консультации
Профессиональный инженер, прошедший путь в отделе ведущих советских проектных институтов (ЗАО ЦНИИПСК им. Мельникова, ОАО «Теплоэлектропроект», ООО «Гипрогазоочистка»)
СОСТАВ ТИПОВОГО ПРОЕКТА
-
- ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ.
Данный раздел включает в себя титульный лист, описание исходных данных объекта, конструктивные схемы сооружения, используемые материалы, соединения всех элементов, общие указания для производства и проведения монтажа металлических конструкций, сварке, выполнения антикоррозийной защиты, транспортировки и хранению, огнезащита, требования безопасности, а также условные обозначения и изображения.
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- ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Схемы, планировки, разрезы, основные узлы сопряжения элементов металлоконструкций (монтажные, заводские с указанием классов используемых болтов), нагрузка на фундамент под различными видами нагружения.
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- СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛОПРОКАТА.
Расчет с высокой точностью объема и количество материала, необходимого для реализации строительства.
- ЗАПИСКА С РАСЧЕТАМИ.
- РАЗРАБОТКА КМД.
Разработка раздела конструкции металлические деталировочные.
Оформление заявки (просто отправьте всю информацию по объекту)
Формирование коммерческого предложения
Предварительная оценка металлоемкости
Заключение договора
Проектные работы, согласование документации
Сопровождение при прохождении экспертизы
Разработка рабочей документации
Авторский надзор