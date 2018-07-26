ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ.

Данный раздел включает в себя титульный лист, описание исходных данных объекта, конструктивные схемы сооружения, используемые материалы, соединения всех элементов, общие указания для производства и проведения монтажа металлических конструкций, сварке, выполнения антикоррозийной защиты, транспортировки и хранению, огнезащита, требования безопасности, а также условные обозначения и изображения.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Схемы, планировки, разрезы, основные узлы сопряжения элементов металлоконструкций (монтажные, заводские с указанием классов используемых болтов), нагрузка на фундамент под различными видами нагружения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛОПРОКАТА.

Расчет с высокой точностью объема и количество материала, необходимого для реализации строительства.

ЗАПИСКА С РАСЧЕТАМИ. РАЗРАБОТКА КМД.

Разработка раздела конструкции металлические деталировочные.